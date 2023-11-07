بالصور- رانيا منصور تتألق في كواليس "عيشها بفرحة"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا منصور صور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "عيشها بفرحة" عبر حسابها الخاص، وظهرفي الصور الشخصية التيتجسدها بالمسلسل والتي تدعى "نيفين"، وعلقت بالقول: "من مسلسل عيشها بفرحة تاليف استاذ عمرو محمود ياسين واخراج استاذ البير مكرم". بالصور- باريس هيلتون لديها 45 فستان زفاف..حاولت ارتداء أكبر عدد منها في زفافها الذي استمر 3 أيام

يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور هو فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الممثلين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

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