ميرنا وليد - بيروت - عبر مغني الراب الأميريكي بنجامين هاغرتي الشهير بماكليمور عن دعمه ببفلسطينيين في نضالهم للبقاء أحياء تحت القصف الإسرائيلي.

مغني الراب قال في مسيرة داعمة لفلسطين في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه يعرف أن ما يحصل إبادة جماعية، فقال: "لقد طلبوا مني إجراء بحثي، وأن الأمر معقد جدًا، وأن ألتزم الصمت... في الأسابيع الثلاثة الماضية، عدت وأجريت بعض الأبحاث، لا أعرف كل شيء، لكنني أعرف ما يكفي لأعرف ذلك، هذه إبادة جماعية".

وتابع :"تعلمنا أن نكون متواطئين فقط لحماية حياتنا المهنية ومصالحنا، ولن أفعل ذلك بعد الآن".

كما أكد أنه ليس خائفاً من قول الحقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مغني راب أميركي يدعم الفلسطينيين : " لست خائفًا من قول الحقيقة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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