بالصورة - في ذكرى وفاته..محمد إمام يستذكر الراحل هيثم احمد زكي بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري محمد إمام الممثل الراحل هيثم احمد زكي في ذكرا رحيله حيث نشر له صورة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها بالقول : "ذكرى وفاة هيثم احمد زكي .

. ادعوله بالرحمه".

وفي وقت سابق، تحدث الممثل المصري محمد إمام عن الحرب القائمة في قطاع غز ة منذ حوالى الشهر، معبراً عن حزنه الكبير بسبب هذه الأحداث، وعن ألمه الكبير لرؤية الأطفال الأبرياء يموتون كل يوم، من دون أن تتحرك أي دولة لمساعدتهم.

وكتب محمد إمام: "أطفال أبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج. فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة، كل ترند جديد ينسي اللي قبله والكل يغرد الأختلاف في الرأي بقى يفسد الود والقضية نفسها والحلم العربي بقى الوهم العربي احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه".

