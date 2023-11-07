- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري محمد إمام الممثل الراحل هيثم احمد زكي في ذكرا رحيله حيث نشر له صورة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها بالقول : "ذكرى وفاة هيثم احمد زكي .
. ادعوله بالرحمه".
وفي وقت سابق، تحدث الممثل المصري محمد إمام عن الحرب القائمة في قطاع غز ة منذ حوالى الشهر، معبراً عن حزنه الكبير بسبب هذه الأحداث، وعن ألمه الكبير لرؤية الأطفال الأبرياء يموتون كل يوم، من دون أن تتحرك أي دولة لمساعدتهم.
وكتب محمد إمام: "أطفال أبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج. فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة، كل ترند جديد ينسي اللي قبله والكل يغرد الأختلاف في الرأي بقى يفسد الود والقضية نفسها والحلم العربي بقى الوهم العربي احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - في ذكرى وفاته..محمد إمام يستذكر الراحل هيثم احمد زكي بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.