ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري محمد عادل إمام صديقه الراحل الممثل المصري هيثم أحمد زكي في يوم ذكرى وفاته والذي يصادف اليوم.

ونشر إمام صورة للراحل على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب :"ذكرى وفاة هيثم احمد زكي .. ادعوله بالرحمه".

يذكر أن في صباح يوم الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، عثر على الممثل المصري هيثم أحمد زكي، البالغ من العمر 35 عامًا، ميتًا في شقته في منطقة الشيخ زايد في مصر بعد انهيار مفاجئ، ويقال إن سبب وفاته مرتبط بجهاز الدورة الدموية.

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي .. هكذا استذكره صديقه محمد عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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