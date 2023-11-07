أحمد فؤاد سليم يكشف لـ "الخليج 365" عن شخصية عسكرية بارزة تمنى تجسيد سيرتها الذاتية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، عن رغبته في تجسيد شخصية عسكرية بارزة خلال عمل فني، وهي السيرة الذاتية للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية.

وقال أحمد فؤاد سليم خلال تصريحات صحفية لـ "بوابة الخليج 365 الإلكترونية:" أتمنى تجسيد السيرة الذاتية للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي في عمل فني، لأنه كان إنسان بمعنى الكلمة، وحياته مليئة بالحكايات العظيمة ".

أضاف الفنان القدير، قائلًا:" المشير طنطاوي عاش مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وكان يحضر كل مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحنا محتاجين نعود للإنسانيات بشكل أو بآخر.

أبرز الأعمال الفنية الناجحة للفنان القدير أحمد فؤاد سليم

الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، حظى على قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمؤثرة، والتي أبرزها:" فيلم الباب الأخضر، مسلسل الاختيار، مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن، فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، مسلسل المداح أسطورة الوادي"، وغيرها من الأعمال التي سوف تظل خالدة في وجدان جمهوره ومحبيه .

نبذة فنية عن أحمد فؤاد سليم

ممثل مصري، ولد في محافظة الشرقية في عام 1957، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978، بدأ مشواره الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية (الصعايدة وصلوا) عام 1989.

شارك أحمد فؤاد سليم، في العديد من الأعمال منها فيلم (الحدق يفهم)، وفيلم (المهاجر) عام 1994، ثم اختاره المخرج الراجل يوسف شاهين من أجل المشاركة في فيلم (المصير) والذي كان نقطة تحول متميزة في مشواره الفني، بينما على صعيد الدراما التلفزيونية شارك في عشرات الأعمال من أبرزها "ذو النون المصري، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر، مسلسل المداح أسطورة الوادي".