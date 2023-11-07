شاهد فنان مصري شهير يثير الجدل أثناء تبرعه لـ غزة

أثار الفنان المصري باسم سمرة، جدلاً واسعًا بعد نشر الفنانة هالة صدقي، مقطع فيديو له وهو يتبرع بمبلغ مالي للهلال الأحمر، لدعم فلسطين، من موقع تصوير فيلم “كتف قانوني”.

ظهر سمرة في الفيديو وهو يعد مبلغًا ماليًا قدره “ألف جنيه” ووضعه داخل صندوق التبرع، ثم أعاد باقي المبلغ إلى جيبه.

أثار الفيديو ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن استيائه من تصرف سمرة، معتبرين أنه كان من المفترض أن يتبرع بمبلغ أكبر، بينما رأى البعض الآخر أنه قام بواجبه تجاه القضية الفلسطينية، وأن المبلغ الذي تبرع به هو خير من عدم التبرع على الإطلاق.