في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. ما سر اختفائه بسبب جريمة قتل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إذ أنه رحل في 7 نوفمبر 2019.

هيثم هو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ينتمي لأسرة فنية، وذاق مرارة اليتم مع رحيل والدته تأثرا بمرض السرطان، في سن صغيرة، وعاش مع جدته لأمه ثم خاله قبل رحيلهما، ليعيش بعد ذلك مع والده الذي رحل هو الآخر، ليتركه وحيدا.

وفي عام 2011 اختفى الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بعد الأحداث التي شهدتها مصر هذا العام.

في ديسمبر 2019، فجر الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامج "كلام مع الغيطي"، مفاجأة مدوية عن سبب اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام ، وفقا لرواية حكتها له الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن السبب في اختفاء هيثم تلك الفترة كان بسبب "جريمة قتل"، قائلًا: "أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم أحمد زكي سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكية"

متابعا: "اللي سرق السلاح باعه لناس في الصعيد واتعمل به جريمتين قتل، وهيثم أحمد زكي كان مطلع رخصة جديدة له بامتلاكه السلاح بعد وفاة والده، فالشرطة دورت على هيثم، وراح للفنانة عفاف شعيب قالها أنا هختفي عشان أنا مليش ذنب وأنا خايف، وعفاف شعيب اتدخلت في الموضوع ده بعد القبض على من سرق السلاح من منزل هيثم أحمد زكي واعترافه، وطلع منها هيثم بريء وهو اللي أثر فيه جدا، وكان أحد أسباب اختفائه عن الإعلام في بعض الفترات".

من أبرز أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي أفلام: "حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم، سكر مر، الكنز، الكنز2".