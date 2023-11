"ربما أرمي الحجارة على الدبابات الإسرائيلية".. تعرف على تفاصيل زيارة دانيال داي لويس لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم الأمريكي المعتزل، دانيال داي لويس وهو في زيارة لقطاع غزة عام 2005 والتي كشف خلالها عن العديد من الخبايا والتفاصيل التي تجري هناك.

وجاءت زيارة "دانيال داي لويس" لفلسطين وبالتحديد لقطاع غزة في محاولة منه لرؤية ما يحدث هناك وكشف خلال مقال نشرته مجلة "Times" الأمريكية عام 2015 عن الأوضاع المؤسفة وانتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقام "لويس" بوصف الوضع في قطاع غزة بـ "التمييز العنصري" وهو الأمر الذي استغرق منه أقل من أسبوع حتى فقد الحياد قائلا: "ربما أرمي الحجارة على الدبابات".

وشرح الوضع في قطاع غزة واصفًا إياه بـ "المتدهور" وأصبح أكثر تدميرًا بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي للانتقام من هجمات القوات الفلسطينية.

وقال "دانيال داي لويس" في مقالته التي نشرت بمجلة "Times": "الجيش الإسرائيلي يرد على رشق الحجارة في قطاع غزة بإطلاق النار، وعندما ينفذ المسلحون الفلسطينيون تفجيرات انتحارية وغيرها من الهجمات، فإنهم يردون على ذلك بتدمير المنازل للعثور عليهم وإدانة عائلاتهم وإنشاء مناطق عازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية.

كما قام بوصف معاناة الشعب الفلسطيني قائلا: "يمكن للدبابات والجرافات الإسرائيلية أن تأتي دون سابق إنذار، وغالبًا أثناء الليل، الضجيج وحده يكفي لتجميد الروح".

وذكر أيضًا في مقالته أن الأطباء النفسيين لمنظمة "أطباء بلا حدود" يساعدون العائلات المتضررة من الصدمات من خلال زيارة منازلهم بشكل دوري ومحاولة مواساتهم للنجاة من جنون الحرب.

كما علق على قضية الاستيطان مؤكدًا أن الموضوع بدأ في الخروج عن السيطرة مما سبب هدم العديد من المنازل وتجريف العديد من الأراضي الزراعية وتحويل الأراضي إلى صحراء قاحلة بسبب الخراب كما أشار إلى أعداد القتلى من الفلسطينيين قائلا: "في العام الماضي قتل 658 فلسطينيًا في أعمال العنف في غزة وعشرات الإسرائيليين دمروا منزلًا تلو الاخر،

كما شارك "دانيال داي لويس" قصة شاب يبلغ من العمر 13 عامًا قتل غدرًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ووصف الأمر قائلا: "شعرت بحضوره السماء اهتزت من هذا الرعب".

وينحدر الممثل دانيال داي لويس من أصول يهودية من ناحية والدته ولكنه كشف عن العديد من أكاذيب الكيان الصهيوني ومعاملته القاسية لقطاع غزة خلال زيارته هناك في محاولة منه لإظهار الحق غير مباليًا بالمجتمع اليهودي الأمريكي.

وأعلن "دانيال داي لويس" اعتزال التمثيل عقب عرض فيلمه "Phantom Thread" عام 2017 والذي رشح لجائزة الأوسكار بفئة "أفضل ممثل في دور رئيسي" ليعلن بعدها اعتزاله وابتعاده عن الأضواء.

يذكر أن الظهور الأخير للممثل المعتزل، دانيال داي لويس كان بالعرض الخاص لفيلم الدراما والكوميديا "She Came to Me" مطلع شهر أكتوبر الماضي دعمًا لزوجته مخرجة الفيلم، ريبيكا ميلر.