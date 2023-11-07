"نتمنى نكون عند حسن ظنكم".. بيومي فؤاد يفاجئ متابعيه بفيديو جديد (ما قصته؟)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان بيومي فؤاد عن مسرحيته الجديدة، التي تحمل عنوان "تطبق الشروط والأحكام" ويشاركه في العمل الفنان أكرم حسني، والفنانة أسيل عمران، ونخبة من النجوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ بوليفارد سيتي عبر موقع "X" مقطع فيديو للفنان بيومي فؤاد قال فيه: "بإذن الله مسرحية "تطبق الشروط والأحكام، النجم أكرم حسني، ونجمة السعودية أسيل عمران، أنا كمان ليا الشرف أني أكون معاهم بإذن الله وفيه فنانين كتير جدا استنونا في موسم الرياض من 10 لـ 14 نتمنى أن حضراتكم تشرفونا ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد تصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية على موقع "X" بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب عرض مسرحية "زواج إصطناعي" وظهر خلاله وهو يلقي كلمة بعد نهاية عرض المسرحية.

وقال بيومي، في كلمته مشيرًا للفنان محمد سلام، عن اعتذاره عن المشاركة في العرض، حيث قال: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، أحنا مش بتيجي عشان نضحك الناس، إحنا بنيجي عشان نعرض فننا المصري".