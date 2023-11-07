بعد تصدرها التريند.. معلومات عن مسرحية "زواج اصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت مسرحية "زواج اصطناعي" تريند جوجل وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب الجدل القائم بعد أن انتشر مقطع فيديو لـ الفنان بيومي فؤاد يتحدث فيه مع الجمهور على خشبة المسرح

وشن "بيومي" هجوم على الفنان محمد سلام لاعتذاره عن التواجد بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك قبل السفر لعرض المسرحية بيوم واحد.

وجاءت تصريحات بيومي فؤاد، التي سببت حالة من الغضب تجاهه، كالأتي: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجى علشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا وأحنا بنحترمكم جدا".

ونستعرض معلومات عن مسرحية "زواج اصطناعي" في السطور التالية:

1- المسرحية بطولة بيومي فؤاد، مي عز الدين، سليمان عيد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين.

2- حل الفنان محمد أنور بديلا لـ الفنان محمد سلام

3- عرضت المسرحية يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض على خشبة مسرح محمد علي.

4- تدور أحداث مسرحية "زواج اصطناعي"، حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.