"ارتق بنفسك من هذا المستنقع".. أول تعليق من زوجة بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علقت السيدة أماني سويدان، زوجة الفنان بيومي فؤاد على الانتقادات الحادة التي وجهت لزوجها خلال الساعات الماضية.

وكتبت"أماني"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" مستنكرة: "بعيدا عن ما يحدث أو على هامشه، وببساطة شديدة وبوضوح أشد، لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق-على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة (.....) بيومي فؤاد".

وتابعت ردها على المنتقدين بأسلوب ساخر: "ارتق بنفسك من هذا المستنقع ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.. وصلى الله عليك وعلى آلك وسلم".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد تصدر الترند خلال الساعات القليلة الماضية على موقع "X" بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب عرضه مسرحية "زواج إصطناعي" ظهر خلاله وهو يلقي كلمة بعد نهاية عرض المسرحية.

وقال بيومي، في كلمته مشيرًا للفنان محمد سلام، عن اعتذاره عن المشاركة في العرض، حيث قال: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، أحنا مش بتيجي عشان نضحك الناس، إحنا بنيجي عشان نعرض فننا المصري".