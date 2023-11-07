شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 19.. ابن نجلاء بدر يتهجم على حنان مطاوع بالسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة الـ19 من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، الذى يعرض على شاشة dmc، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب، حيث شهدت الحلقة ذهاب رضوى – حنان مطاوع إلى نرمين – نجلاء بدر، حتى تطلب حقها فى الفضيحة التى تعرضت لها فى قضية التحرش، ولكن عندما رأها نجل نجلاء بدر تهجم عليها بالسكين، وقامت نرمين بطردها من المنزل خوفاً على ابنها.

كما شهدت الحلقة إنهاء خدمة عبد الغنى – وليد فواز من معمل التحاليل الذى كان يعمل به، لكن برر صاحب المعمل أنه سمعة المعمل أصبحت غير مرضية بعدما تم حبسه بسبب قضية القتل، ولذلك قرر إنهاء عمله مقابل شهر من المرتب.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.