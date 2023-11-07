هالة صدقي تضع باسم سمرة في موقف محرج.. شاهدوا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب الفيديو الذي نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها في “إنستغرام” من داخل لوكيشن فيلمها الجديد “كتف قانوني”، في تصدّر الفنان باسم سمرة “تريند” محرك البحث على “غوغل”، بعد ظهوره في الفيديو وهو يعُدّ المبلغ الذي سوف يتبرع به لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلسطين أكثر من مرة.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تقول: “طبعاً كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لإخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة”، ثم وجّهت كلامها الى باسم مازحةً: “اللي مش هيتبرع هظبطه”، ليُخرج الأخير مبلغاً من المال ويعدّه أكثر من مرة قبل التبرع به، وهو ما دفع العديد من الجمهور للتعليق على الفيديو، مشيرين إلى أنه كان يجب عليه الابتعاد عن الكاميرا وهو يعُدّ مبلغ التبرع.

يُذكر أن فيلم “كتف قانوني” هو البطولة السينمائية الأولى لهالة صدقي في مشوارها الفني الطويل الممتد لأكثر من 30 عاماً، وقد أعلن عدد كبير من النجوم عن دعمهم لجهودها من خلال الظهور كضيوف شرف في الفيلم.