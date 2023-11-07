بعد اعتزالها التواصل الإجتماعي.. سيلينا غوميز تدعم أهالي غزة بطريقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان اعتزالها التواصل الإجتماعي لعدم قدرتها على رؤية المزيد من المشاهد، أعلنت شركة مستحضرات التجميل الخاصة بالنجمة الأميركية سيلينا غوميز عن تبرعها لصالح جهود إغاثة الفلسطينيين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ونشرت الشركة بياناً عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” كُتب فيه: “نشعر بالأسى الشديد بسبب الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط. لقد قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرّد ملايين المدنيين وتُركوا بدون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الاحتياجات الأساسية الضرورية للبقاء، وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال. يجب حماية المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف البيان: “ستقدّم الشركة التبرعات إلى جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين، وجمعية ميغان دافيد أدوم، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تقدّم الرعاية العاجلة على الأرض. وسنتبرّع أيضاً لليونيسف للمساعدة في توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال غزة”.

وجاء هذا التصرف الإنساني من سيلينا غوميز بعد إعلانها عن اعتزال مواقع السوشيال ميديا لعدم قدرتها على متابعة ما يحصل في الشرق الأوسط، وابتعدت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونسيف عن ضجة التصريحات الإعلامية التي ترافقت مع التعليقات.