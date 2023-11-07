“لا أتمالك نفسي”.. محمد صبحي ينعى طليقة مدحت صالح بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى الفنان الكبير محمد صبحي، ليلى صديق، طليقة الفنان مدحت صالح، ووالدة المخرج أدهم مدحت صالح، التي وافتها المنية أمس (الاثنين)، بعد صراع مع المرض.

ونشر صبحي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للراحلة، وعلّق عليها بقوله: “وداعاً ليلى يوسف صديق، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك… كنتِ إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص”.

وأضاف: “صداقة دامت أكثر من 30 عاماً وآخرها أسبوعين، أكتب لك رسائل واتصل يومياً… ولا مجيب… دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان”.

وتوفيت ليلى صديق في أحد المستشفيات، بعد إصابتها بكورونا، وتدهور حالتها الصحية بسبب تليف في الرئة، وشُيّع جثمانها بالأمس حيث حرص طليقها مدحت صالح على التواجد في الجنازة ليكون بجوار نجله لمواساته في رحيل والدته.