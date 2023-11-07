تكريم مادس ميكلسن في الدور 20 لمهرجان مراكش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عن تكريم الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، ومنحهما النجمة الذهبية للمهرجان، تقديراً لإسهاماتهما في مجال السينما، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ20، المُقرر انطلاقها في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المُقبل.

وقال مادس ميكلسن، صاحب الأدوار المُعقدة، إنه سيُهدي تلك الجائزة لكل من تعاون معه منذ انطلاق مسيرته الفنية، مُشيراً إلى أنّ تلك الزيارة المرتقبة للمهرجان، ستكون الثانية له، إذ استعاد في بيانٍ صحافي، كواليس اللقاء الأول داخل مراكش، “آخر مرة حضرت هنا، كانت بمناسبة مشاركتي في التكريم الذي خصه المهرجان للسينما الدانماركية”.

ومن جانبه، وجه المخرج المغربي فوزي بنسعيدي، الشكر لإدارة المهرجان لتكريمه في الدورة 20، لاسيما وأنّ غالبية أفلامه عُرضت ضمن فاعلياته، قائلاً إنّ: “مراكش مدينة بألف حكاية، والمهرجان واحد من هذه الحكايات، مراكش المشرقة، المتألقة، المنفتحة والإنسانية لا تتوقف عن تجديد نفسها، وعن ابتكار طرق جديدة للتميز.. فتجمعني قصة حميمية مع هذا المهرجان”.

وأخرج فوزي بنسعيدي، فيلمه القصير الأول “الحافة” عام 1997، ونال العديد من الجوائز، قبل أن يشارك أندري تيشيني في كتابة سيناريو فيلمه “بعيداً” عام 2000، كما فاز فيلمه الطويل الأول “ألف شهر” بجائزتي النظرة الأولى ولجنة الشباب في قسم “نظرة ما” بمهرجان كان، عام 2003، لتتوالى النجاحات وحصد المزيد من الجوائز، كما عُرض أحدث أفلامه “الثلث الخالي” في قسم “أسبوعي المخرجين” بمهرجان كان مؤخراً.

كما كشف المهرجان، عن تفاصيل برنامج “حوار مع..”، والذي يُعد فرصة أمام الحضور، للقاء أسماء من السينما العالمية، إذ يضم برنامج هذا العام، حوارات مع 10 شخصيات من ممثلين وسينمائيين وكُتّاب سيناريو ومنتجين، يتبادلون خبراتهم مع الجمهور، بجانب الحديث عن رؤيتهم للسينما وممارساتهم المهنية.

ويُشارك في البرنامج، كل من الممثل والمخرج الأسترالي سيمون بيكر، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، والمخرج الفرنسي برتراند بونيلو، والممثل الأميركي ويليم دافو، والمخرج والمنتج الهندي أنوراج كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والممثل الدنماركي مادس ميكلسن، والممثل والمخرج الأميركي الدنماركي فيجو مورتنسن، والممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، والمخرج وكاتب السيناريو الروسي أندري زشفياجينتسيف.