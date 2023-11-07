اختيار فيلم “نورة” للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر.. وعبد الله السدحان يُعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة ومن المهرجان، والتي ستُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من 30 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل، تحت شعار “قصتك.. بمهرجانك”، وسيشتمل المهرجان على 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية.

وأدرجت إدارة المهرجان فيلم “نورة” بطولة الفنانين عبدالله السدحان، ويعقوب الفرحان، وماريا بحراوي ومجموعة من المبدعين، ضمن قائمة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان.

ومن جانبه، حرص الفنان عبدالله السدحان عن مشاركة الفيلم في الدورة المقبلة لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ حيث قام بنشر البوستر الرسمي للفيلم، عبْر صفحته الرسمية على منصة “x- تويتر سابقاً”؛ وعلّق قائلاً: “فلم نوره تم اعتماده رسميًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في شهر ديسمبر، من إخراج المبدع توفيق الزايدي، بطولة: يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبد الله السدحان ومجموعة من المبدعين”.

وتجري أحداث الفيلم في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة “نورة”، التي تجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبّ الحياة والفن، على الرغم من عدم توفُّر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرف خلال الأحداث على المعلم “نادر”، الذي يقدّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان؛ إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتواصل.

وستعرض مسابقة البحر الأحمر 17 فيلماً متنوعاً، منها أفلام روائية ووثائقية، وأفلام التحريك من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي، وتقدم هذه الأفلام مواهب مميزة في مجال صناعة السينما، والسرد القصصي، وستُمنح جوائز من قِبل لجنة تحكيم دولية، يرأسها المخرج السينمائي الشهير باز لورمان.

وسيقدم في المهرجان فيلم “نورة” للمخرج توفيق الزايدي، وهو أول عمل يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا، وفيلم “كواليس” من إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران اللذين يتناولان في العمل أحداثاً مشوّقة تقع خلف كواليس فرقة رقصٍ متنقلةٍ، وفيلم “ما فوق الضريح” للمخرج كريم بن صالح، الذي يعرض قصة طالبٍ جزائري، يقرِّر العمل في دارٍ للجنائز.

كذلك تقدِّم المخرجة فرح النابلسي أول أفلامها “الأستاذ”، الذي نال ثناء النقاد، وتمَّ تصويره في الضفة الغربية، من بطولة صالح بكري.

أيضاً يشتمل المهرجان على فيلم “روكسانا” الإيراني للمخرج برويز شهبازي، ويتناول حكاية رجلٍ، يحاول تطوير نفسه من أجل الحب، والفيلم الإماراتي “دلما” للمخرج حميد السويدي، و”مندوب الليل” للمخرج علي الكلثمي، ويقدِّم قصة سائقٍ، يعمل في تطبيقٍ لتوصيل الطلبات بمدينة الرياض، و”إخفاء صدام حسين” للمخرج هالكوت مصطفى، ويروي حكاية مزارعٍ عراقي، يعمل على إخفاء صدام حسين عن العائلة والأصدقاء، وعن 150 ألف جندي أمريكي، و”وراء الجبال” للمخرج محمد بن عطية، والفيلم الهندي “عزيزتي جاسي” من إخراج تارسم سينج داندوار، و”الفريد من نوعه” للمخرج إيرام بارفين بلال، و”الأحد” للمخرج شكير خوليكوف.