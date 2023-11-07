بالصور- من داخل الصالة الرياضية..كايلي جينر تستعرض رشاقتها بلوك رياضي رائع

ميرنا وليد - بيروت - تأقلت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميريكية كايلي جينر بأخر ظهور لها من داخل الجيم بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت كايلي بلوك رياضي رائع إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها حيث إرتدت كروب توب باللون الأسود من دون أكمام مع سروال رياضي ضيق بنفس اللون، وربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أثارت كايلي جينر إستغراب الجمهور بالقرار الذي إعتبرته أصعب قرار إتخذته بحياتها.

وقالت كايلي أن تغيير إسم إبنها "وولف جاك ويبستر" إلى "آير" كان الأصعب: "كان هذا أصعب شيء قمت به في حياتي. وما زلت أسأل نفسي: هل اتخذت القرار الصحيح؟".

وإعتبرت كايلي جينر أنها إختارت الإسم الأول بشكل غير واع حيث كانت تحت تأثير إكتئاب ما بعد الولادة، وأضافت: "لقد دمرني ذلك. لم أتمكن من تسمية ابني حتى، وشعرت أنني فاشلة؛ لذلك استغرق الأمر مني بعض الوقت. وبعد ذلك، كلما طال انتظاري، بات من الأصعب اختيار اسم جديد".

