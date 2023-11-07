رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى يتابع إجراءات التسليم الابتدائى لمسرح فوزى بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة - تمهيدًا لافتتاحه فى أقرب وقت، وفى ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتنفيذا لخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بمتابعة تنفيذ المشروعات الثقافية الخاصة بالبنية التحتية، تابع عماد فتحى رئيس الادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى أعمال تطوير مسرح فوزى فوزى بأسوان وإجراءات استلام الموقع ابتدائياً وذلك فى وجود يوسف محمود مدير عام الثقافة بالمحافظة ولجنة الشئون الهندسية من الهيئة.

قامت اللجنة بتفقد كافة جوانب الموقع للتأكيد على مطابقة المواصفات الخاصة بالمشروع، وأبدت بعض الملاحظات للشركة المنفذة للعمل على تلافيها على وجه السرعة للخروج بالموقع على الوجه الأكمل وعودته لتقديم خدماته الفنية لأهالى أسوان.

يقع مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل على مساحة ٢٥٠٠م، ويتكون من مسرح مكشوف يضم ١٢٠٠ كرسى، قاعة معارض للفنون التشكيلية، ٤ غرف لتغير الملابس للفرق الفنية، قاعة كبار الزوار.

كما تفقد رئيس الإقليم أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة اسوان الذى تبلغ مساحتة ٣٥٠٠م، ويشمل قاعة معارض، قاعة للموسيقى، مرسم، مكتبة الطفل، المكتبة العامة، نادى تكنولوجيا المعلومات، نادى المرأة، مسرح شتوى يسع حوالى ٥٠٠ كرسى.

يأتى ذلك ضمن خطة الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولأهمية الموقعين لأبناء أسوان واستضافتهما للكتير من الفعاليات المحلية والدولية، منها مهرجان اسوان الدولى للثقافة والفنون، مهرجان طيبة الدولى لمسرح الطفل، جاء ذلك بحضور يوسف محمود مدير العلاقات العامة بالإقليم والمدثر أحمد مدير الشئون المالية بفرع ثقافة أسوان.