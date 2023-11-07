فيلم "وداع جوليا" السوداني يفوز بجائزتين في مهرجان قبرص السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفيلم السوداني "وداعا جوليا"، للمخرج محمد كردفاني، على جائزتين في الدورة 18 لمهرجان قبرص السينمائي الدولي، التي أقيمت بالفترة من 1 إلى 5 نوفمبر.

حصد الفيلم جائزة أفضل إخراج عمل أول لمخرجه محمد كردفاني، ونالت بطلة العمل إيمان يبوسف، جائزة أفضل ممثلة.

فيلم "وداعا جوليا"، يعد أول عمل سوداني يطلق في دور العرض المصرية، وحقق إيرادات تزيد عن الـ 2 مليون جنيه، منذ طرحه يوم 25 أكتوبر الماضي.

فيلم وداعا جوليا

ونال الفيلم جوائز عالمية عديدة، منها 5 جوائز في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في مراحل التطوير، وما بعد المونتاج.

وحصد عقب عرضه، جوائز أخرى منها جائزة الناقد جورج إيبرت،في مهرجان شيكاغو الدولي، و جائزتي الجمهور و الصحافة، في مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وجائزة الحرية من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتم ترشيحه لتمثيل السودان بالدورة 96 لجوائز الأوسكار.

أبطال فيلم "وداع جوليا"

فيلم "وداع جوليا"، بطولة الفنانة و المطربة إيمان يوسف، و ملكة جمال جنوب السودان سيران رياك، و الفنان نزار جمعة، والفنان الجنوب سوداني جير دواني ،الذي شارك في عدة أفلام عالمية، وتم اختياره من الأمم المتحدة سفيرا لشؤون اللاجئين.