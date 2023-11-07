تعرف طفل صغير يبلغ من العمر 8 سنوات على مشهور وسائل التواصل الاجتماعي سعود القحطاني، وطلب منه نشر حسابه على تطبيق تيك توك لزيادة عدد متابعيه.

فوجئ القحطاني بأن الطفل الصغير لا ينشر على حسابه سوى آيات القرآن والذكر، وهو ما يدل على التربية الفاضلة التي تلقاها.

وطلب الطفل من القحطاني أن يصورا فيديو معًا، وعندما سأله القحطاني عن نوع الموسيقى التي يريد أن يضيفها إلى الفيديو، أجاب الطفل: “القرآن أفضل”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد طفل يطلب من سعود القحطاني تصوير مقطع معه ونشر حسابه.. وعندما سأله عن الأغنية التي يريد اضافتها كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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