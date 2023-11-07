شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الأوسكار سوزان ساراندون تدعم غزة مرتدية الكوفية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الحاصلة على الأوسكار سوزان ساراندون في مسيرة دعم لأهل غزة وفلسطين في العاصمة واشنطن، وحرصت سوزان على ارتداء الكوفية الفلسطينية دعما لأهل غزة وضد المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأطفال والشيوخ والنساء.

وحرصت سوزان ساراندون على إدانة الاحتلال حيث كتبت على حسابها بتويتر،" ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة. أنا أقف مع فلسطين. لا أحد حر حتى يتحرر الجميع".

وسبق وأدانت الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى غزة، كما نشرت عددا من الفيديوهات والصور لأطفال غزة الذين يستشهدون يوميا تحت القصف.وكتبت ساراندون: "كمية المتفجرات التى تم إسقاطها على غزة تجاوزت 12 ألف طن أى ما يعادل حجم القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما".

واشتهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة بدعمها وتضامنها مع القضية الفلسطينية في عدة مناسبات خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، وأدانت الانتهاكات الاسرائيلية بالقتل وهدم المبانى.

وفازت ساراندون بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (Dead Man Walking) "الميت الذي يمشي" عام 1995. وتلعب دور الشريرة في فيلم البطل الخارق (Blue Petal) "الخنفس الأزرق".



نجمة الأوسكار سوزان ساراندون تدعم غزة مرتدية الكوفية الفلسطينية نجمة الأوسكار سوزان ساراندون تدعم غزة مرتدية الكوفية الفلسطينية









