شكرا لقرائتكم خبر عن كوفية وتويتات وفيديوهات تفضح جرائم الاحتلال.. كيف دعمت سوزان ساراندون غزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرخة كبيرة وجهتها النجمة الحاصلة على الأوسكار سوزان ساراندون في وجه العالم، حيث تعتبر واحدة من أهم النجمات الداعمات لغزة وأهل فلسطين في وجه الاحتلال الاسرائيلي.

لم تكتف سوزان ساراندون بالتنديد أو بالتعبير عن مشاعر الحزن فقط، بل نزلت للشارع وشاركت في مسيرات بواشنطن ضد الاحتلال الإسرائيلى، وحرصت على ارتداء الكوفية الفلسطينية وكتبت على حسابها بتويتر:" ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غزة. أنا أقف مع فلسطين. لا أحد حر حتى يتحرر الجميع"، فيما نشرت العديد من الفيديوهات من داخل غزة تفضح ممارسات الاحتلال ضد الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين وغزة تحديدا.

وسبق وأدانت الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى غزة، كما نشرت عددا من الفيديوهات والصور لأطفال غزة الذين يستشهدون يوميا تحت القصف.

وكتبت ساراندون: "كمية المتفجرات التى تم إسقاطها على غزة تجاوزت 12 ألف طن أى ما يعادل حجم القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما".

واشتهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة بدعمها وتضامنها مع القضية الفلسطينية في عدة مناسبات خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، وأدانت الانتهاكات الاسرائيلية بالقتل وهدم المبانى.

وفازت ساراندون بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (Dead Man Walking) "الميت الذي يمشي" عام 1995. وتلعب دور الشريرة في فيلم البطل الخارق (Blue Petal) "الخنفس الأزرق".