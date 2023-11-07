هاني فرحات يُبدع في إكسبو 2030 ..”رسالة سلام من السعودية للعالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور رؤساء وحكومات أوروبا، قدّم الموسيقار والمايسترو هاني فرحات فكرة عالمية جديدة لإحلال السلام وإنهاء الحروب، من خلال الاستعانة بالموسيقى بحفله الأخير في العاصمة الفرنسية في “هانغار واي”، وهو المكان الثقافي الكبير الذي أُقيم به أول “إكسبو” بباريس.

وأقيم الحفل يوم أمس الإثنين؛ حيث قاد الموسيقار هاني فرحات أضخم أوركسترا موسيقية، والتي ضمت موسيقيين من مختلف قارات العالم. وتعَد هذه المرة الأولى التي يحيي فيها مايسترو عربي حفلاً بهذه الضحامة بحضور رؤساء وزراء أوروبا.

واهتم الموسيقار هاني فرحات بالإعداد للحفل بشكل لافت؛ حيث اختفى عن الأنظار خلال الفترة الماضية للتحضير للمقطوعات التي تم تقديمها خلال الحفل، والتي حملت مزيجاً من المقطوعات الشهيرة لأشهر الفنانين في العالم، والذين قدّموا أغنيات تدعو للسلام ومنهم مايكل جاكسون، وبيونسيه، مع إضافة لمسات شرقية لتخرج المقطوعات بشكل عالمي، وبذلك يُصبح المايسترو هاني فرحات أول موسيقي عربي يصنع هذا المحتوى الموسيقي ويقدمه للعالم.

وجاء الحفل تحت عنوان: “رسالة سلام من السعودية للعالم”، بتكليف من الهيئة الملكية التي تشرف على فعاليات إكسبو 2030، والتي قرر القائمون عليها اختيار المايسترو هاني فرحات؛ نظراً لنجاحاته المتكررة في كافة المشروعات الفنية، وأيضاً لقيادته أوركسترا باريس السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل شهور، من خلال حفل الإعلان عن تنظيم السعودية لـ”إكسبو 2030”.

وشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة من قبل الصحف والمجلات والقنوات العالمية لتصل رسالة السلام بشكل قوي وهادف. وعبر الموسيقار هاني فرحات عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل.

الجدير ذكره أنه في يوليو الماضي، استعرضت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ملف استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، خلال مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF 2023 المُنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار تعجيل التعافي من جائحة كورونا والسعي نحو تحقيق أجندة 2030 للاستدامة على جميع الأصعدة.