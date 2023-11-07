“الشوق بعد الموت لا يحتمل”.. أكرم حسني يُحيي الذكرى الرابعة لرحيل والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان المصري أكرم حسني الذكرى الرابعة لرحيل والده اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر.

وحرص أكرم في هذه الذكرى أن يوجّه نصيحة لكل محبيه ومتابعيه، وهي ضرورة التعامل بلطف وإحسان مع الأشخاص المقربين منهم؛ خاصة وأن الاشتياق لهم بعد رحيلهم أمرٌ صعب.

ونشر أكرم حسني صورة لوالده في مرحلة الشباب، ظهر فيها وهو يمارس لعبة كرة القدم، وذلك عبْر حسابه الرسمي بـ “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أبي، ولا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون؛ فإن الشوق بعد الموت لا يحتمل.. الله يرحمك يا حبيبي”.

ويشارك الفنان أكرم حسني في مسرحية “تطبق الشروط والأحكام”، وهي من المسرحيات التي يتم عرضها ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وتدور أحداثها حول طباخ شاب يقع في غرام ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وعندما يتقدم للزواج منها، يشترط والدها عدة شروط حتى تتم تلك الزيجة، ومنها دخوله دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين.

ويشارك إلى جانب أكرم حسني في المسرحية الفنانون: أسيل عمر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، مصطفى غريب، وآخرون.