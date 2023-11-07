بعد نجاح أوبنهايمر وباربي.. إليكم تفاصيل تقديم فيلم ساخر بعنوان “باربنهايمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تجربة جديدة وسينمائية ساخرة تدور حول دمية تعيش في Dolltopia وتحاول القضاء على البشرية من خلال قنبلة نووية، تأتي قصة فيلم “باربنهايمر” والذي يُعّد محاولة ساخرة للاستفادة من نجاح فيلمي: “Barbie” و”Oppenheimer” اللذين حققا إيرادات مرتفعة جداً بموسم الصيف السينمائي الماضي حول العالم.

وفور الإعلان عنه، لاقى الفيلم بعض الهجوم، إذ ظهر على البوستر الرسمي الخط الوردي المميز لـ “باربي” فوق صورة انفجار نووي، وكُتب شعار “D-Cup, A-Bomb”، وعلق مخرج الفيلم الشهير بتقديم أفلام سينمائية من الدرجة الثانية تعتمد على الرعب والكوميديا، على الهجوم قائلاً: “إن هؤلاء المتشائمين سيكونون على حق تماماً”.

كما أضاف المخرج وفقاً لما جاء بـ “hollywoodreporter”: “أن الفيلم فرصة للاستمتاع بالاقتران الغريب بين الفيلمين الناجحين والمزيج بين أجواء “باربي” وظلام “أوبنهايمر”؛ حيث قمت بمزج ذلك معاً ليكون لدى الجمهور فرصة لرؤية الكوميديا السوداء”.

وتدور أحداث فيلم “باربنهايمر” حول دكتورة تُدعى “باربنهايمر” وهي غاضبة من المعاملة الوحشية التي تتلقاها الدمى على أيدي الأطفال البشر في العالم الحقيقي، وترى ذلك اختباراً للإنسانية في أسوأ حالاتها؛ لتقرر بناء قنبلة نووية عملاقة للقضاء على كل شيء.

ويأتي الفيلم من إنتاج أستديو Full Moon Features ومن المتوقع أن يكون الفيلم، مثيراً وساخراً، وخلال الفترة الحالية يتم العمل على الفيلم الذي من المُنتظر أن يتم عرضه خلال فترة أعياد الميلاد عبْر منصة “أمازون برايم”.