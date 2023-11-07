تعرفوا إلى الفائزين الـ5 بجائزة الأمير ويليام Earthshot

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور الأمير ويليام وبعض أهم نجوم العالم مثل كيت بلانشيت وهانا وادينغهام حفل الإعلان عن الفائزين الخمسة بجائزة Earthshot لعام 2023 في سنغافورة اليوم.

وحصل الفائزون بالجائزة عبر خمس فئات على 1.2 مليون دولار لكل منهم لتوسيع نطاق أهداف مشروعهم وتسريعها.

وفيما يلي قائمة الفائزين لهذا العام بالجائزة وضمن خمس فئات

الفئة الأولى: حماية واستعادة الطبيعة

مشروع Acción Andina (بيرو): Acción Andina هي مبادرة مجتمعية شعبية تعمل في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية لحماية النظم الإيكولوجية لغابات الأنديز العالية المحلية لما لها من فوائد لا تقدر بثمن للطبيعة والملايين من الناس في المنطقة.

الفئة الثانية: تنظيف الهواء

GRST (هونغ كونغ): مع تطوير طريقة جديدة لبناء وإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون الحيوية، يوفر حل GRST طريقاً لجعل السيارات الكهربائية في المستقبل أكثر نظافة.

الفئة الثالثة: إحياء محيطاتنا

برنامج WildAid Marine (المقر الرئيسي العالمي للولايات المتحدة): تستخدم منظمة WildAid العالمية غير الربحية بناء الشراكة وتبادل المعرفة لتلبية احتياجات الحفاظ على المحيطات في العالم.

الفئة الرابعة: بناء عالم خالٍ من النفايات

S4S Technologies (الهند): تعمل المجففات ومعدات المعالجة التي تعمل بالطاقة الشمسية من S4S Technologies على مكافحة هدر الطعام، مما يمكّن المزارعين الصغار من الحفاظ على المحاصيل وتحويل المنتجات التي قد تضيع إلى منتجات قيمة.

الفئة الخامسة: إصلاح مناخنا

Boomitra (عالمية): شركة تحاول تقليل الانبعاثات عن طريق إنشاء سوق لكربون التربة لاستعادة الأراضي.