فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie يتخطى الـ 180 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie الـ180 مليون دولاد حيث وصلت إلى 181 مليوناً و739 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ طرح العمل في 29 سبتمبر الماضي.

وانقسمت إيرادات العمل الذي هو من إنتاج شركة Paramount Pictures بين 62 مليوناً و39 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و119 مليون و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

تدور أحداث الفيلم بعد هبوط نيزك سحري في مدينة المغامرات، ويمنح صغار PAW Patrol باو باترول قوى خارقة، ويحولهم إلى الجراء الجبارة، بالنسبة إلى سكاي، وهي أصغر عضو في الفريق، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة.

لكن الأمور تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ عندما يخرج هامدينجر الأرشيفي للصغار من السجن ليتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى الخارقة لصالح الأشرار، ونظراً لأن مصير Adventure City معلق في الميزان، يتعين على Mighty Pups إيقاف الأشرار الخارقين قبل فوات الأوان، وستحتاج Skye إلى معرفة أنه حتى أصغر الجرو يمكنه أن يحدث فرقاً كبيراً.

أما بطولة الصوت في فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie فهي لـ مكينا غريس وتاراجي بي هينسون ومارساي مارتن وكريستيان كونفيري، إضافة إلى رون باردو وليل ريل هويري ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وكريس روك وكذلك سيرينا ويليامز وآلان كيم وبرايس جونزاليس.