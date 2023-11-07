كارول سماحة تحطم الأرقام القياسية بـ”نسخة مني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن تحقق رقماً قياسياً في نسب المشاهدة بفترة زمنية قصيرة جداً وذلك بعدما تخطت أغنيتها الجديدة “نسخة مني” حاجز الـ 20 مليون مشاهدة بعد 4 أشهر فقط على طرحها.

وكانت أغنية “نسخة مني” قد تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” لأسابيع عدّة، مسجلة نجاحًا قياسيًا بين مختلف الإصدارات الغنائية العربية في الفترة الأخيرة الماضية.

وكانت فكرة فيديو كليب “نسخة مني” بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الرومانسية، إذ أطلّت من خلاله كارول بقصة حبّ حالمة ومشاهد عاطفية إلى أبعد الحدود.

الجدير ذكره أن أغنية “نسخة مني” من ألحان الفنان محسن، وكلمات سليم عساف وتوزيع إيليو كلاسي بالتعاون مع شركة “ل.ب.م.اي.”.