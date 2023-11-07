بصورة من داخل الجيم..أصالة كامل تخطف القلوب بجمالها

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل قلوب المتابعين بجمالها في أخر صورة نشرتها من الصالة الرياضية عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رياضي مميز إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع شورت رمادي ضيق، وربطت شعرها في الخلف مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمالها.
ومن المعروف أن أصالة كامل تثابر على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتها، كما وتشارك متابعيها برنامجها اليومي.
وعرفت أصالة كامل بعد أن قدمت سلسلة برامج للأطفال، ومن بينها برنامج "عيش سفاري" على قناة MBC 3 ، كما وشاركت في العديد من المسلسلات الخليجية.
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