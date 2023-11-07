ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري شريف منير صديقه الممثل الراحل هيثم أحمد زكي بمشهد من أحد الأعمال التي تشاركاها سوياً، وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو مسلسل عن الجاسوسية يحمل إسم "الصفعة"، وعلق شريف منير على الفيديو بالقول: "تفتكروا إحنا ممكن نصدق كدبكم لحد إمتى؟".
وكان قد بدأ الممثل المصري شريف منير تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد "بقينا اتنين".
المسلسل كان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "بقينا اتنين"، ومن المقرر عرضه قريباً.
يضم العمل إلى جانب شريف منير، مجموعة من الممثلين، منهم رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة، تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، الذي تعاون مع شريف منير في مسلسله الأخير "إيجار قديم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بمشهد من "الصفعة"..شريف منير يستذكر الراحل هيثم أحمد زكي في ذكراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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