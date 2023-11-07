وفاة نجم سينمائي شاب في هوليوود في ظروف غامضة

توفي الممثل الأمريكي الشاب إيفان إلينغسون، عن عمر يناهز 35 عاماً، يوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في مدينة فونتانا بولاية كاليفورنيا.
عُثر على جثة إلينغسون في غرفة نوم أحد المنازل، ولم يتم تأكيد سبب الوفاة حتى الآن، حيث لا يزال التحقيق جارياً.
أثار خبر وفاة إلينغسون حزنًا وصدمة لدى محبيه وجمهوره، حيث كان محبوباً ومشهوراً بدوره في فيلم “My Sister’s Keeper”.
بدأ إلينغسون مسيرته التمثيلية عندما كان طفلاً، واشتهر بأدواره في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، منها “ملعب الرمال 2″ و”CSI: Miami”.
وقال والده، ريتشارد إلينغسون، إن ابنه كان يعاني من مشاكل تعاطي المخدرات في الماضي، لكنه كان في حالة أفضل مؤخراً، ولا توجد شبهة بوجود جريمة في وفاته.
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