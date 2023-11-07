بالفيديو: زارا البلوشي تفضل صديقتها على أخواتها عند الفضفضة وتكشف السبب

كشفت الفنانة العُمانية زارا البلوشي، عن سبب تفضيلها لصديقاتها على أخواتها عند الفضفضة، مؤكدة أن الغيرة ليست هي السبب.
قالت البلوشي في نقاش مفتوح عبر حسابها على تطبيق سناب شات، إنها تفضل صديقاتها لأنها تشعر براحة أكبر عند الحديث معهم عن مشاكلها، على عكس أخواتها اللائي يعاتبنها بشكل قاسٍ.
وأضافت أن أخواتها على علم بأنها أفضل منهن، وبالتالي لا يوجد بينهن غيرة، ولكن المشكلة تكمن في أن الحديث معهن عن مشاكلها يزيد من شعورها بالضيق.
وتفاعل الجمهور مع تصريحات البلوشي، وأكد عدد كبير منهم أنهم يفضلون الأصدقاء على الأخوات عند الفضفضة، فيما ذهب البعض لتفضيل الأشقاء.
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