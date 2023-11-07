"خدمت في الجيش الإسرائيلي وتجسد الملكة كليوباترا في فيلم سينمائي".. معلومات عن الممثلة جال جادوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجحت الممثلة اليهودية جال جادوت في دخول عالم الشهرة والأضواء في هوليوود بعد اختيارها من قبل شركة "وارنر برازرز" و"DC" لتجسيد شخصية البطلة الخارقة "Wonder Woman" بفيلم سينمائي عرض عام 2017 والذي كان بمثابة شهادة ميلادها الفنية لدى الجمهور الأمريكي والأوروبي.

جال جادوت هي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، ولدت في روش هاعين، إسرائيل وتنحدر من عائلة يهودية "أشكناز"، فازت بلقب "ملكة جمال إسرائيل" عام 2004، إلى أن قضت مدة خدمتها الإلزامية في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة عامين كـ "مدربة لياقة قتالية" وشاركت في حرب لبنان عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "جال" وهي تنضم للجيش الإسرائيلي وسط تكهنات البعض عن مشاركتها بالحرب في غزة وهو ما أنكره العديد من المتابعين على السوشيال وأكدوا أن الصورة أرشيفية خلال مشاركة "جال" بالجيش الإسرائيلي عام 2006.

وكانت "جال جادوت" ضمن الممثلات اللواتي قمن بتوقيع عريضة مكونة من 700 ممثل وممثلة أمريكية دعمًا للجيش الإسرائيلي في حربه على حركة حماس وفقًا لموقع "The Hollywood Reporter".

وقامت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت بدعم الكيان الصهيوني عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وقامت بنشر صور طالبت خلالها حكومتها بالتدخل وتحرير الأسرى الإسرائيليين وعدم ترك أي أحد خلفهم.

كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 23 أكتوبر الماضي وطالبته بتحرير الأسرى الإسرائيليين وأن هناك ما يقرب من 220 أسير إسرائيلي من بينهم 30 طفلًا وتضمنت رسالتها توقيع نجوم هوليوود والذين طالبوا خلالها بتحرير الأسرى الإسرائيليين بالكامل.

ولا تزال "جال" مستمرة في دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر صور تزعم أنها لضحايا مدنيين من الإسرائيليين، وبعد الهجوم عليها قامت بغلق خاصية التعليقات على منشوراتها

وشاركت جال جادوت مؤخرًا بالعديد من الأعمال السينمائية والتي تعاونت خلالها مع أبرز نجوم وصناع السينما في هوليوود وأبرزها سلسلة أفلام الأكشن "Fast & Furious" والتي كانت سببًا في المزيد من الشهرة والنجومية لمسيرتها الفنية، إلى جانب أفلام الأبطال الخارقين التي جسدت خلالها شخصية "Wonder Woman" لتعلن عن نفسها نجمة صف أول ويعد الفيلم هو أولى بطولاتها السينمائية وحقق نجاحًا جماهيريًا منقطع النظير بإيرادات عالمية بلغت 823 مليون من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 149 مليون.

وأعلنت شركة الإنتاج "Atlas Entertainment" مؤخرًا عن إسناد دور البطولة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت بفيلم السيرة الذاتية "Cleopatra" حيث تجسد خلاله شخصية "الملكة كليوباترا" وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا من العرب والذين طالبوا بعدم مشاركتها وتقديم هذه الشخصية التاريخية بالفيلم وذلك نظرًا لكونها إسرائيلية الأصل وليس لها أي علاقة بالملكة كليوباترا في محاولة جديدة من الغرب للتدليس وتزييف التاريخ، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ميعاد عرض الفيلم تجاريًأ.

يذكر أن جال جادوت لديها العديد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم الأكشن والكوميديا "Red Notice" والمقرر عرضه العام المقبل، إلى جانب نسخة واقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Snow White" والذي تجسد خلاله شخصية "الساحرة الشريرة" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2025.