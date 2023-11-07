بعد إعلانه عنها.. معلومات عن مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" لـ بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

بعد الجدل الذي أثاره خلال الفترة القليلة الماضية

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "تطبق الشروط والأحكام".

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن المسرحية:

- تعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح محمد العلي

- من المقرر أن يبدأ العرض يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر الجاري.

- تدور أحداث مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" حول طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وبالفعل يتقدم لخطبتها لكن والدها يملي عليه عدد من الشروط والاختبارات عليه اجتيازها ليفوز بقلب ابنته.

- يشارك في بطولة المسرحية عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي.