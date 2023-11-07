طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة وهاجموا بايدن.. نجوم عالميين دعموا القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت الحرب على غزة جدلًا بين العديد من نجوم هوليوود منذ بدايتها يوم 7 أكتوبر الماضي الذين انقسموا ما بين من اتخذ موقفا حياديا ومن قرر الخروج عن صمته وندد بـ انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وحرص العديد من هؤلاء النجوم نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا خلالها حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز نجوم هوليوود الذين دعموا القضية الفلسطينية:

مارك رافالو

يعد الممثل الأمريكي، مارك رافلو من أبرز النجوم العالميين الذين تضامنوا مع القضية الفلسطينية وحرص على توقيع عريضة وسط عدد من النجوم وصناع السينما حول العالم طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وعلق "رافلو" قائلا: "نجتمع سويًا كفنانين ومحامين والأكثر أهمية كبني ادمين نشهد على الأحداث المأساوية والمؤسفة التي تحدث في غزة، من فضلكم انضموا إلينا لمطالب الرئيس الأمريكي وقادة العالم بوقف فوري لإطلاق النار في غزة قبل وفاة روح أخرى".

واستكمل: "لابد من قرار فوري لوقف إطلاق النار بدون أي تأجيل وإنهاء القصف في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووصولها للمحتاجين"، كما طالب "رافلو" الكيان الصهيوني بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني قائلا: "كفى هذا غير معقول".

كما انتقد الحكومة الأمريكية بسبب تعنتها ومواصلة السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة قصف المدنيين في غزة وعلق قائلا: "كفى أدخلوا المياه هذا لم يعد مقبولاً، نحن على شفا أزمة صحية على وشك الانفجار في غزة بسبب قلة المياه".

جيجي و بيلا حديد

تواصل الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد وشقيقتها بيلا حديد دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة الشعب الفلسطيني وسط مواصلة الكيان الصهيوني قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين.

وقامت "بيلا حديد" مؤخرًا بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكانت الصورة لأسماء 2913 طفل فلسطين استشهدوا منذ بداية القصف على قطاع غزة، وطالبت "بيلا" وقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وهاجمت "بيلا" مؤخرًا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل بعد تصريحاته بأحد البرامج التليفزيونية عن حقوق المستوطنين اليهود وأفضليته على المواطنين الفلسطينيين.

وقامت "بيلا" بنشر مقطع الفيديو الخاص بالحلقة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وهاجمته قائلة: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير ونحن في عام 2023 أو في أي وقت آخر أن تكون حياة شخص أكثر أهمية من حياة الآخرين وذلك بناًء على عرقهم، ثقافتهم أو كراهيتهم المطلقة".

ومن المعروف عن "جيجي" وشقيقتها بيلا حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

أنجلينا جولي

فاجأت النجمة العالمية، أنجلينا جولي جمهورها ومتابعيها حول العالم بقرار تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية وسط الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني، حيث أدانت الجرائم الوحشية التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أوضحت خلالها كم الدمار الحاصل في قطاع غزة وعلقت: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه.. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

وأضافت: "40 % من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

واختتمت: "ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

جاكسون هنكل

جاكسون هنكل هو إعلامي أمريكي قرر التضامن مع القضية الفلسطينية ومهاجمة الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد قرارهما بمواصلة قصف قطاع غزة وعدم دخول المساعدات للشعب الفلسطيني، وكشف "هنكل" عن مضايقته من قبل الإعلام الغربي والذي يقوم بحذف الصور ومقاطع الفيديوهات التي يقوم بنشرها ويندد خلالها بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث وصل الأمر إلى حظر حساباته على معظم منصات السوشيال ميديا، كما طالب المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، بالتدخل وتوصيل الإنترنت في قطاع غزة بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع خدمات الإنترنت والإتصالات وعلق قائلا: "إسرائيل قطعت الاتصالات وخدمات الانترنت في غزة، إيلون ماسك أرجوك أنقذهم وأضمن وصول الإنترنت إلى غزة".

وأوضح "هنكل" ما يتعرض له من مضايقات على السوشيال ميديا بعدما قام بنشر عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة بشأن ضحايا ومصابي الاحتلال الصهيوني الذين أكدوا وفاة العديد من الأطفال في هجمات المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر "هنكل" عدد من الأخبار عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا منها تطبيق "X" والذي أكد خلالها العديد من التقارير العالمية منها "CNN" عن عدم التأكد من صحة وجود أي ضحايا من الأطفال الإسرائيليين خلال هجمات حركة حماس.

وقام "هنكل" بتكذيب هذه الشائعات التي يحرص الإعلام الغربي على تلقينها لشعوب العالم في محاولة انحيازهم للجانب الإسرائيلي وهو ما أنكره "هنكل".

كما انتقد "هنكل" الحكومة الإسرائيلية ومهاجمتها العديد من الدول العربية منها مطار دمشق الدولي ومطار حلب في سوريا والذي أسفر عن العديد من الخسائر وأدي إلى إغلاقها لحين إشعار أخر.

كيلاني

دعمت المغنية الأمريكية، كيلاني القضية الفلسطينية وقررت مساندة الشعب الفلسطيني في محنته جراء المجازر التي تحدث من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ومواصلة قصف قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من المدنيين.

ونشرت "كيلاني" صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبت خلالها دعم الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

كما كشفت "كيلاني" عن تعنت إدارة تطبيق "انستجرام" ومواصلة حذف الصور ومقاطع الفيديوهات التي تدين الكيان الصهيوني إلى جانب حظر العديد منها خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلقت على استمرار حذف البوستات المتعلقة بتأييد الشعب الفلسطيني قائلة: "أنهم يقومون بحظر العديد من الحسابات التي تدعم القضية الفلسطينية، يريدون مسح غزة في صمت".

وظهرت "كيلاني" مؤخرًا بإحدي الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث ظلت تحمل العلم الفلسطيني في يدها إلى جانب ترديدها عبارة "حرروا فلسطين".

كما قامت "كيلاني" بفضح قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدام أسلحة محرمة دوليًا في القصف على قطاع غزة منها "الفسفور الأبيض"، كما نشرت صورة أخري والتي طالبت خلاله إسرائيل تهجير الآلاف من الفلسطينيين وعلقت عليها قائلة: "يروحوا فين؟".

جون كوزاك

أعرب الممثل الأمريكي، جون كوزاك عن غضبه وسط استمرار تأزم الأوضاع في قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وشن "كوزاك" هجومًا ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن بسبب تجاهله ما يحدث للشعب الفلسطيني ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "وما لم يخلط المرء بين 2.2 مليون شخص وحماس - قتل الآلاف من الأطفال، وقطع المياه والغذاء - والعقاب الجماعي غير القانوني على هذا النطاق - فكيف يمكن تأسيس هذه الحقائق على كل من اللياقة والرؤية الواضحة لمصالح وقيم الولايات المتحدة ؟ "

كما علق "كوزاك" على اللقاء الذي عقده الرئيس الأمريكي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكتب،: "كانت رحلة بايدن كارثية، ومعانقة علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدّث بلغة الإبادة الجماعية، أظهر الاهتمام بالضحايا الإسرائيليين وليس للفلسطينيين، كان بإمكانه (بايدن) أن يطلب مقابلة وفد من الفلسطينيين".