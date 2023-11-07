بعد تصدره التريند.. أبرز معلومات عن الفنان بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية على محرك "البحث جوجل" وعدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي منها موقع "x" وذلك بسبب الانتقادات التي تعرض لها عقب عرضه مسرحية "زواج اصطناعي" الذي ظهر خلاله وهو يلقي كلمة بعد نهاية عرض المسرحية.

وقال بيومي، في كلمته مشيرًا للفنان محمد سلام، عن اعتذاره عن المشاركة في العرض، حيث قال: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، أحنا مش بتيجي عشان نضحك الناس، إحنا بنيجي عشان نعرض فننا المصري".

وفي هذا السياق سنعرض لكم أبرز معلومات عن بيومي فؤاد

من مواليد 1965 ولد بمحافظة القاهرة.

متزوج من أماني سويدان وأنجب منها وجود ونور ومحمد ، ولديه أربع أشقاء

كانت أبرز أعماله الدرامية مسلسل "الكبير أوي" ظهر فيه بشخصية دكتور ربيع والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرا.

من أبرز أعماله السينمائية "سبع البرمبة، شلبي، وقفة رجالة، ماما حامل، الحرامي".

أعرب بيومي فؤاد في أحد البرامج، عن استيائه من المنتج محمد السبكي بسبب استبعاده من فيلم وهو كان صاحب الفكرة قائلاً: "غدر بيا وهو عارف هو عمل ايه، واللي حصل إني اديته فيلم بتاعي وكان فيه ناس جامدين جداً عاوزين ينتجوه ليا وأنا فضلت محمد السبكي ورحت واديتهوله وبعد كده جاب المؤلفين واشتكوا من قلة الأجر ودفعت ليهم من جيبي عشان يمضوا، وغدر بيا وجاب محمود حميدة يمثل مكاني ويعمل الفيلم".