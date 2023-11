شكرا لقرائتكم خبر عن «روحى فيك» الحلقة 3 .. فراس سعيد وألفت إمام يذهبان إلى دجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حيث بدأت بمشهد فلاش باك ل "مالك - مؤمن نور"، وهو عند الدكتور "ثابت - نور محمود"، حيث إنه يتعالج عنده، من اضطراب نفسي .

ثم تمحورت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «روحى فيك» حول "سحر - عائشة بن أحمد" التي سمعت صوتا في المنزل، وعندما قامت حتى تشاهد من بالمنزل، لم تجد أحدا، ولكن هناك شيئا غريبا يحدث بالمنزل، حيث إنها شاهدت نسخة اخرى لها بالمرايا لم يتضح من هي .

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة ذهاب «رقيه- ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، إلى إحدى الدجالين "الشيخ حارث"، بعدما تركت له فى الخفاء"ندى- هلا السعيد" التى وضعت له جهازا للتتبع قبل أن يعطي "الشيخ حارث" "حازم- فراس سعيد" سلسلة بها آية الكرسي.

وانتهت الحلقة على حديث "سحر- عائشة بن أحمد "، مع زوجها "خالد- محمد الكيلاني" في التليفون، وأخبرته بأنها سوف تذهب إليه، وخلال قيادتها للسيارة وجدت "سحر- عائشة بن أحمد" سيارة بجانبها وهي تنتظر الإشارة، ولكن تفاجأت بعد ذلك بأنه لا توجد سيارة بجانبها.







وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرون، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

