بالصورة - زينب فياض تتألق بإطلالة لامعة ورشاقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص حيث ظهرت في صور شاركتها مع الجمهور بلوك رائع وأنيق إرتدت فيه توب باللون الأسود من دون أكمام مع سروال باللون الأسد ضيق ووضعت على كتفيها شال باللون الرمادي الأسود، وتركت شعرها منسدلأً مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفا وهبي السينمائية فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري،وعدد آخر من الممثلين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندمايقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.