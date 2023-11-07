بالصور- من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تتألق بلوك كاجوال رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بأخر ظهور لها على الجمهور حيث ظهرت من داخل الطائرة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، وظهرت ياسمين بلوك كاجول رائع حيث إرتدت توب باللون الأبيض مزينة بالستراس ذات أكمام قصيرة وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، كما وضعت مظارت شمسية على وجهها لإكمال اللوك.



ولا زالت إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري في افتتاح موسم الرياض 2024 حديث الجمهور، اذ تألقت بفستان أسود اللون مزود بقفازات، ومزين بورود باللون الذهبي، من تصميم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، وهو ضمن مجموعة ربيع وصيف 2024 للملابس الراقية، ويصل سعر الفستان الى 2990 دولار أميركي، أي ما يعادل 92471 جنيه مصري.

وتركت ياسمين صبري شعرها منسدلاً، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وحملت حقيبة صغيرة من تصميم دار ديور الشهيرة، يقدر سعرها بآلاف الدولارات، وانتعلت حذاء مفتوحاً بكعب عالٍ باللون الاسود.

