بصور من الكوالبس..أحمد الفيشاوي يكمل تصوير فيلمه "السيستم"

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد الفيشاوي علة الجمهور من كواليس أحدث أعماله وهو فيلم يحمل إسم "السيستم" وذلك من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص، وعالق عليها قائلاً أنه عاد إلى التصوير.



وفي وقت سابق، كشف الممثل أحمد الفيشاوي خلال إستضافته في برنامج تلفزيوني أن فكرة آخر أفلامه "السيستم" مقتبسة من أفلام أجنبية كوميدية رومانسية وقد قُدمت في عدة أفلام.

أما قصة الفيلم فهي تدور في إطار اجتماعي حول شاب يعاني من مشكلة قديمة مع السيدات، ويلتقي بفتاة تعاني نفس العقدة مع الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

الفيلم من بطولة الممثلين أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: نهى عابدين، رانيا منصور، وأحمد فهيم، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر. وكشف عن تحضيراته لفيلم تُصّور معظم مشاهده في أحياء شعبية من إخراج أيمن مكرم.

