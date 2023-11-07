شاهد فنانون سعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على طريقتهم الخاصة

أشاد الفنانون السعوديون بالفنان المصري بيومي فؤاد، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته “زواج صناعي” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لموسم الرياض على منصة إكس، مجموعة من الفنانين السعوديين يدخلون إلى بروفات المسرحية لتقديم التحية لبيومي فؤاد والترحيب به، حيث باركوه على نجاح المسرحية.

وحرص الفنانون السعوديون على إحضار كعكة كبيرة مرسوم عليها صورة لبيومي فؤاد، كما التقطوا الصور معه في أجواء أخوية ومليئة بالمحبة.

وعرضت مسرحية “زواج صناعي” على مسرح محمد العلي في الرياض ضمن موسم الرياض، حيث بدأت عروضها يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي.