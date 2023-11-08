شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد سمير رضوان ونقابة المهن التمثيلية تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية أحمد سمير رضوان سكرتير عام النقابة الأسبق والذي توفي قبل ساعات، وقال الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسي؛ تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون" ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة علي الراحل ظهر غدا الأربعاء في مسجد الصديق في شيراتون.