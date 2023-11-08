شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مسرحيين شباب فى لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى ثلاثة مسرحيين شباب لعضوية لجنة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية بالدورة الثامنة وهم : الفنان والمخرج عقباوي الشيخ من الجزائر، والفنان والمخرج فيصل الدرمكي من الإمارات العربية المتحدة، والفنانة والمخرجة ارليتا ريكسهبي من كوسوفو.

يحرص مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى على تمكين الشباب المسرحيين من القيادة، إيمانا بالجيل الشبابي وبأنه يحتاج إلى الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى أحد الاستراتيجيات التي وضعها المهرجان منذ الدورة الأولي لمهرجان شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.