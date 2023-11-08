حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى… إليكم صورتها واسمها غير المألوف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:25 صباحاً - رزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودته الأولى وكشف عن اسمها “تاج” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها “فيسبوك“.

حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى “تاج”

واحتفل “بيكا” بمولودته إذ ظهر وهو يحملها بين ذراعيه وعلق قائلا: “ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بـ تاج محمد محمود مصطفى، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويجعلها سند ليا يا رب، ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس يا رب”.

ولاقى الخبر تهنئة متابعيه على حسابه قائلين: “ألف مليون مبروك يا أبو تاج، ألف مليون مبروك يا بكبك، تتربى في عزك، عقبال ما تفرح بيها، مليون مبروك حبيبي يا غالي، تتربي في عزك يا حمو”.

حمو بيكا يعلن حمل زوجته على الهواء

وكان مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا قد أعلن عن خبر حمل زوجته خلال برنامج صبايا الشمس قائلاً: “بعد ثلاث سنوات مراتي حامل لأول مرة، وفي الشهر الرابع، وطبعا فرحت لما عرفت الخبر.”

وأضاف: “فرحتي هتبقى أكبر لما أشوف المولود، ولسه مش عارفين ولد ولا بنت”..وتابع: “لو ولد هسميه فهد، ولو بنت هسميها تاج”.

حمو بيكا يدعم القضية الفلسطينية

ودعم “بيكا” القضية الفلسطينية بنشر صورة عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت الصورة للعلم الإسرائيلي تحت قدميه ردًا منه على انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وعلق حمو بيكا الصورة قائلا: “يا إسرائيلي سعرك في الواطي.. معروف عنك بتطاطي.. ده مكانكوا”.

نقابة الموسيقين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا

وفي سياق آخر قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفع الإيقاف عن حمو بيكا ليزاول النشاط الغنائي.

وأظهر قرار النقابة، اسم حمو بيكا الحقيقي، وهو محمد محمود مصطفى، على أن يعود لمزاولة النشاط الغنائي مجددًا.

وجاء في البيان الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية: “بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى – الشهير بـ حمو بيكا – شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار.

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