شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنية رندة جبر تنضم لـ فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الأردنية رندة جبر الى فريق عمل فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، وأعربت الفنانة رندة جبر عن سعادتها بالانضمام إلى الفيلم، وقالت في تصريح لـ الخليج 365 إنها ترتبط بصداقة قديمة مع الفنان احمد الفيشاوى ولم تسمح الظروف بالتعاون سويا وسعدت حينما انضمت إلى هذا الفيلم، وخاصة أنها تعشق الكوميديا، والفيلم رومانتيك كوميدى وتجسد فيه دور كابتن لايف كوتش.

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، ونشر عددًا من الصور له داخل كواليس العمل، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "تعلمت الكثير من المحاولات في موقع التصوير لاتقان وظيفتي".

يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وينتظر الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.