في ذكرى وفاته – تعرّفوا على “رامي” الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي والوريث الشرعي الوحيد المتبقي من العائلة.. لا يشبههم أبدًا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:49 صباحاً - هيثم أحمد زكي، فنان شاب في مقتبل العمر، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم، هو تجل الأسطورة الراحل أحمد زكي والممثلة الرقيقة هالة فؤاد، ولقب وريث الفن والوحدة واليتم.

ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

في اليوم الموافق 7 نوفمبر 2019 رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى اكتسب لقب فقيد الفن الشاب، الذى رحل وحيدا كما عاش وحيدا في منزله إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن 34 عاما.

طفولة حزينة

عانى هيثم احمد زكى منذ يوم ميلاده عام 1984 من مرارة الانفصال بين الأبوين وتربى في بيت جده لأمه المخرج أحمد فؤاد بعد طلاق والديه وزواج والدته الفنانة هالة فؤاد بآخر، فعاش وهو يعاني من الوحدة، وكاد أن يخطو أولى خطواته بعيدًا عن الوحدة التي صحبته طوال حياته بخطوة الخطوبة، ولكن القدر لم يمهله لكي يتمم زواجه.

هالة فؤاد مع طفليها رامي و هيثم أحمد زكي

أخ غير شقيق من والدته

وبعد انفصال والديه، تزوجت هالة فؤاد والدة هيثم أحمد زكي من رجل آخر غير والده وأنجت له أخ غير شقيق يدعى “رامي”

علاقة هيثم زكي بأخيه رامي؛ ولماذا عاش وحيدًا؟

وكشف عزالدين بركات، الزوج الثاني للفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد نجلهما “رامي بركات” أن علاقة الفنان هيثم أحمد زكي، بأخيه من الأم “رامي”، لم تنقطع، بالرغم من أنهما عاشا في بلدين مختلفين.

هيثم زكي وشقيقه رامي

وأوضح “بركات” في تصريح صحفية: “لم تنقطع العلاقة بينهما، ونفذت وصية هالة بأن يكونا على تواصل دائما، فهيثم كان يزورنا في لندن بشكل دائم، كما كان رامي يحرص على زيارة شقيقه أثناء زيارته لمصر“، واستكمل: “كانت علاقتهما طيبة، وفي كل مرة كنا نتحدث معه، لم نكن نشعر بهذه الوحدة التي كان يعانيها، بل كان يعطينا إحساسا بالسعادة والارتياح”.

رامي الأخ غير الشقبق لهيثم أحمد زكي

نبذة عن حياته ومشواره الفنّي :

بدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة.

ليشارك الفنان الراحل بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما التلفزيونية مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة ولكن ذاكرته سوف تظل خالده في وجدان الجميع.

أعماله و وفاته :

ومن الأفلام التي شارك هيثم فيها :” حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2″، أما الدراما والمسلسلات فهي:” الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام”.

وفى صباح يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 استيقظ الوسط الفني على صدمة كبيرة وهي وفاة هيثم أحمد زكى عن عمر ناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدًا.

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