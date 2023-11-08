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محمد إمام يحيي ذكرى وفاة هيثم زكي ويطلب من متابعيه الدعاء له

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان محمد إمام، ذكرى وفاة صديقه الفنان هيثم أحمد زكي، التي توافق 7 نوفمبر.

ونشر إمام صورة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وعلق إمام على الصورة قائلًا: "ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي، ادعوا له بالرحمة".

يذكر أن الفنان هيثم زكي، هو نجل الراحل الفنان أحمد زكي و الفنانة هالة فؤاد، ومن أبرز أعماله الفنية، فيلم "حليم، البلياتشو، كف القمر، سكر مر، الكنز"

ورحل هيثم زكي عن عالمنا في ٧ نوفمبر ٢٠١٩ عن عمر يناهز ٣٥ عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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