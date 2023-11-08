محمد إمام يحيي ذكرى وفاة هيثم زكي ويطلب من متابعيه الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان محمد إمام، ذكرى وفاة صديقه الفنان هيثم أحمد زكي، التي توافق 7 نوفمبر.

ونشر إمام صورة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وعلق إمام على الصورة قائلًا: "ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي، ادعوا له بالرحمة".

يذكر أن الفنان هيثم زكي، هو نجل الراحل الفنان أحمد زكي و الفنانة هالة فؤاد، ومن أبرز أعماله الفنية، فيلم "حليم، البلياتشو، كف القمر، سكر مر، الكنز"

ورحل هيثم زكي عن عالمنا في ٧ نوفمبر ٢٠١٩ عن عمر يناهز ٣٥ عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية