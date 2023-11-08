شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون يعود للسينما بفيلمى "ميناتل" و"الغربان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم عبد العزيز مخيون هذه الأيام حالة انتعاشة فنية تشهد عودته إلى عالم السينما بعد فترة من الغياب، حيث تعاقد مؤخرا على المشاركة فى فيلمين دفعة واحدة هما "ميناتل"، الذى يعتبر من أفلام البطولة الجماعية والحواديت المختلفة التى تدور فى عام 2005 حول كابينة ميناتل، ومن ضمن أبطال العمل كل من سلوى عثمان وطارق النهري وعمرو رمزي وإلهام عبد البديع وعلا رامي ونادية شكري ومحمد أبو داوود وعبد الرحيم حسن وجميل برسوم وأحمد سلامه وليلى عز العرب.



عبد العزيز مخيون

ويشارك النجم عبد العزيز مخيون أيضا في فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد ومى عمر وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

كما يشارك في مسلسل تليفزيونى وهو "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وكل من أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، بسمة، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج.

يذكر أن الفنان عبد العزيز مخيون شارك فى رمضان الماضى فى مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم فتحى عبد الوهاب، ومى عز الدين، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، وإنتاج سينرجى.