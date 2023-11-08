شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تنتهى من دورها كضيفة شرف فى فيلم "مقسوم" مع ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ثراء جبيل كضيفة خلال أحداث فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوى وإخراج كوثر يونس والذى انطلق تصويره الشهر الماضى للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت ثراء من تصوير مشاهدها بالعمل.

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

وفى سياق آخر يعرض لثراء جبيل حالياً مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل فى السينما فيلم "رهبة" الذى عرض فى مايو الماضى، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه في اطار شعبى كوميدى.

وانتهت ثراء مؤخراً من تصوير مسلسل "إقامة جبرية" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتأليف احمد عادل اخراج احمد سمير فرج، وبطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبى، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوى، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.